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      Германия - Аргентина
      Товарищеские матчи - 9 октября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Германия – Аргентина на Eurosport.ru! 9 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Лионель Скалони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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