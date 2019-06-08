Аргентина
    -
    3:10
    08.06.19
    Estadio del Bicentario
    Никарагуа
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      Аргентина - Никарагуа
      Товарищеские матчи - 8 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Аргентина – Никарагуа на Eurosport.ru! 8 июня 2019 года в 03:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Henry Duarte? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Никарагуа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аргентина и Никарагуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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