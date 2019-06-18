Бенин
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    18:00
    18.06.19
    Мавритания
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      Бенин - Мавритания
      Товарищеские матчи - 18 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бенин – Мавритания на Eurosport.ru! 18 июня 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Дюссюйер или Корентин Мартинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенин и Мавритания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бенин и Мавритания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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