Кот-д'Ивуар
    -
    1:00
    18.06.19
    Ливия
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      Кот-д'Ивуар - Ливия
      Товарищеские матчи - 18 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Ливия на Eurosport.ru! 18 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ibrahim Kamara или Adel Amrouche? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кот-д'Ивуар и Ливия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кот-д'Ивуар и Ливия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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