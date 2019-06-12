Марокко
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    19:30
    12.06.19
    Grand Stade de Marrakech
    Гамбия
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      Марокко - Гамбия
      Товарищеские матчи - 12 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Марокко – Гамбия на Eurosport.ru! 12 июня 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марокко и Гамбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Марокко и Гамбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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