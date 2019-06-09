Уганда
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    21:00
    09.06.19
    Туркменистан
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      Уганда - Туркменистан
      Товарищеские матчи - 9 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Уганда – Туркменистан на Eurosport.ru! 9 июня 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уганда и Туркменистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уганда и Туркменистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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