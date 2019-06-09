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Уганда - Туркменистан
Товарищеские матчи - 9 июня 2019
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Уганда – Туркменистан на Eurosport.ru! 9 июня 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уганда и Туркменистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уганда и Туркменистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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