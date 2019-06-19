Кот-д'Ивуар
    -
    15:30
    19.06.19
    Замбия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Кот-д'Ивуар - Замбия
      Товарищеские матчи - 19 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Замбия на Eurosport.ru! 19 июня 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кот-д'Ивуар и Замбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кот-д'Ивуар и Замбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет