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Кот-д'Ивуар - Замбия

Товарищеские матчи - 19 июня 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Замбия на Eurosport.ru! 19 июня 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кот-д'Ивуар и Замбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кот-д'Ивуар и Замбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

