Таджикистан
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      Таджикистан - КНДР
      Товарищеские матчи - 19 июля 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Таджикистан – КНДР на Eurosport.ru! 19 июля 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таджикистан и КНДР и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Таджикистан и КНДР, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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