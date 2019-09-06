Гондурас
    -
    4:00
    06.09.19
    Estadio Tiburcio Carías Andino
    Пуэрто-Рико
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      Гондурас - Пуэрто-Рико
      Товарищеские матчи - 6 сентября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Гондурас – Пуэрто-Рико на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гондурас и Пуэрто-Рико и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гондурас и Пуэрто-Рико, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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