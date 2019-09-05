Япония
    -
    13:20
    05.09.19
    Стадион «Ибараки Касима»
    Парагвай
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      Япония - Парагвай
      Товарищеские матчи - 5 сентября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Япония – Парагвай на Eurosport.ru! 5 сентября 2019 года в 13:20 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Япония и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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