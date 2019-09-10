Украина
    -
    21:30
    10.09.19
    Днипро-Арена
    Нигерия
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      Украина - Нигерия
      Товарищеские матчи - 10 сентября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Украина – Нигерия на Eurosport.ru! 10 сентября 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Гернот Рор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Нигерия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина и Нигерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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