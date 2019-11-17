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      Литва - Новая Зеландия
      Товарищеские матчи - 17 ноября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Литва – Новая Зеландия на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валдас Урбонас или Danny Hay? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Литва и Новая Зеландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Литва и Новая Зеландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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