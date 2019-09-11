Гондурас
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      Гондурас - Чили
      Товарищеские матчи - 11 сентября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Гондурас – Чили на Eurosport.ru! 11 сентября 2019 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабиан Които или Рейнальдо Руэда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гондурас и Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гондурас и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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