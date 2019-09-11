США
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    3:00
    11.09.19
    Busch Stadium
    Уругвай
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      США - Уругвай
      Товарищеские матчи - 11 сентября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем США – Уругвай на Eurosport.ru! 11 сентября 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются США и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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