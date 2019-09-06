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Кот-д'Ивуар - Бенин

Товарищеские матчи - 6 сентября 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Бенин на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ibrahim Kamara или Мишель Дюссюйер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кот-д'Ивуар и Бенин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кот-д'Ивуар и Бенин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

