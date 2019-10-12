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Тунис - Камерун

Товарищеские матчи - 12 октября 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Тунис – Камерун на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тунис и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тунис и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

