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Бразилия - Сенегал

Товарищеские матчи - 10 октября 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Сенегал на Eurosport.ru! 10 октября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тите или Samuel Chebli? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Сенегал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бразилия и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

