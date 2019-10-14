Египет
    -
    20:00
    14.10.19
    Cairo International Stadium
    Ботсвана
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      Египет - Ботсвана
      Товарищеские матчи - 14 октября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Египет – Ботсвана на Eurosport.ru! 14 октября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Египет и Ботсвана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Египет и Ботсвана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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