ЮАР
    -
    16:00
    13.10.19
    Стадион «Нельсон Мандела Бэй»
    Мали
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      ЮАР - Мали
      Товарищеские матчи - 13 октября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ЮАР – Мали на Eurosport.ru! 13 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР и Мали и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЮАР и Мали, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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