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Перу - Чили

Товарищеские матчи - 20 ноября 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Перу – Чили на Eurosport.ru! 20 ноября 2019 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рикардо Гарека или Рейнальдо Руэда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перу и Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Перу и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

