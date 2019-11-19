Бразилия
    -
    16:30
    19.11.19
    Стадион им. Мохаммада Бен Зайеда
    Южная Корея
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      Бразилия - Южная Корея
      Товарищеские матчи - 19 ноября 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Южная Корея на Eurosport.ru! 19 ноября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Паулу Бенту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Южная Корея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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