Парень вонзил с 25 метров самый красивый гол в карьере. Одна проблема: в свои ворота

Товарищеский матч с датским «Оденсе» защитник шведского «Хельсингборга» Андрес Рандруп запомнит надолго – в нем 30-летний футболист забил потрясающий по красоте автогол.

Пытаясь прервать выход форварда датчан один на один с вратарем, Рандруп пошел в подкат и выбил-таки мяч, но тот коварно улетел аккурат в верхний угол за шиворот голкиперу.

В итоге матч закончился результативной ничьей – 2:2.

Последний гол в чужие ворота Рандруп забил в 2016 году, тогда он выступал за другой шведский клуб «Эльфсборг».

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