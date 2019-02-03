Twitter

Парень вонзил с 25 метров самый красивый гол в карьере. Одна проблема: в свои ворота

Парень вонзил с 25 метров самый красивый гол в карьере. Одна проблема: в свои ворота
Eurosport

1 час назад

Неловко получилось.

Товарищеский матч с датским «Оденсе» защитник шведского «Хельсингборга» Андрес Рандруп запомнит надолго – в нем 30-летний футболист забил потрясающий по красоте автогол.

Пытаясь прервать выход форварда датчан один на один с вратарем, Рандруп пошел в подкат и выбил-таки мяч, но тот коварно улетел аккурат в верхний угол за шиворот голкиперу.

  • В итоге матч закончился результативной ничьей – 2:2.
  • Последний гол в чужие ворота Рандруп забил в 2016 году, тогда он выступал за другой шведский клуб «Эльфсборг».
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011

03:20
Популярные видео
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
 272 просмотров2 ч
Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл
 768 просмотров2 ч