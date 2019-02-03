Парень вонзил с 25 метров самый красивый гол в карьере. Одна проблема: в свои ворота
Неловко получилось.
Товарищеский матч с датским «Оденсе» защитник шведского «Хельсингборга» Андрес Рандруп запомнит надолго – в нем 30-летний футболист забил потрясающий по красоте автогол.
Пытаясь прервать выход форварда датчан один на один с вратарем, Рандруп пошел в подкат и выбил-таки мяч, но тот коварно улетел аккурат в верхний угол за шиворот голкиперу.
- В итоге матч закончился результативной ничьей – 2:2.
- Последний гол в чужие ворота Рандруп забил в 2016 году, тогда он выступал за другой шведский клуб «Эльфсборг».
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