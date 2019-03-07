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Лионель Месси впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Аргентины
Наконец-то.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко.
Впервые с чемпионата мира в национальную команду вернется форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;
Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;
Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.
- С Венесуэлой Аргентина сыграет 22 марта, с Марокко – 26-го.
- Месси в 128 матчах за национальную команду забил 65 матчей.