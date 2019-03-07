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Лионель Месси впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Аргентины

Месси впервые после ЧМ-2018 вызван в сборную Аргентины
Eurosport

44 мин. назад

Наконец-то.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко.

Впервые с чемпионата мира в национальную команду вернется форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;

Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;

Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.

  • С Венесуэлой Аргентина сыграет 22 марта, с Марокко – 26-го.
  • Месси в 128 матчах за национальную команду забил 65 матчей.
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