Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром в преддверии домашнего Кубка Америки.

По информации ESPN, 27-летний футболист растянул связки правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке и ушел в раздевалку на костылях. Его участие в предстоящем Кубке Америки находится под вопросом.

Бразилия обыграла Катар со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Жезуса.

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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