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Неймар получил травму и покинул поле в слезах. Он может пропустить Кубок Америки

Неймар получил травму и покинул поле в слезах. Он может пропустить Кубок Америки
Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

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Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром в преддверии домашнего Кубка Америки.

По информации ESPN, 27-летний футболист растянул связки правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке и ушел в раздевалку на костылях. Его участие в предстоящем Кубке Америки находится под вопросом.

  • Бразилия обыграла Катар со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Жезуса.
  • Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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