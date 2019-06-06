Неймар получил травму и покинул поле в слезах. Он может пропустить Кубок Америки
Похоже, Ней все-таки сделан из хрусталя.
Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром в преддверии домашнего Кубка Америки.
По информации ESPN, 27-летний футболист растянул связки правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке и ушел в раздевалку на костылях. Его участие в предстоящем Кубке Америки находится под вопросом.
- Бразилия обыграла Катар со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Жезуса.
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
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