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Аргентина получила кубок за победу над Никарагуа – у Месси есть трофей со сборной
Даже круче, чем «Копа дель Соль».
Сборная Аргентины победила в товарищеском матче с Никарагуа в преддверии Кубка Америки и получила Кубок Сан-Хуана.
Встреча проходила в аргентинском городе Сан-Хуан, матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды Лионеля Месси. Капитан стал автором дубля. Также два мяча забил Лаутаро Мартинес, еще один – Роберто Перейра. Футболисты из Никарагуа смогли отличиться только с пенальти.
После матча 31-летний Месси, олимпийский чемпион-2008, на правах капитана получил символический Кубок Сан-Хуана.
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
- Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.
- Действующий победитель турнира – сборная Чили.
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