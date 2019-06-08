Сборная Аргентины победила в товарищеском матче с Никарагуа в преддверии Кубка Америки и получила Кубок Сан-Хуана.

Встреча проходила в аргентинском городе Сан-Хуан, матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды Лионеля Месси. Капитан стал автором дубля. Также два мяча забил Лаутаро Мартинес, еще один – Роберто Перейра. Футболисты из Никарагуа смогли отличиться только с пенальти.

После матча 31-летний Месси, олимпийский чемпион-2008, на правах капитана получил символический Кубок Сан-Хуана.

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Действующий победитель турнира – сборная Чили.

Месси: «Говорят, мы с отцом подбираем игроков для сборной, но это ложь»

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