Футболист «Шеффилда» Джейк Гаррет, который находится в турне в Москве, создал профиль в приложении для знакомств Tinder.

«Футболист ФК «Шеффилд». До 29 июня в Москве, только секс», – написал Джейк в описании к профилю.

У «Шеффилда» в России запланированы четыре матча: с «Торпедо», «Чертаново», ФК КФ и «Казанкой».

Игра с «Торпедо» закончилась со счетом 5:0 в пользу москвичей, Гаррет в этом матче на поле не выходил.

Последний матч со второй командой «Локомотива» пройдет как раз 29 июня.

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