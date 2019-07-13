Английский защитник «Бохума» Джорди Осей-Туту, права на которого принадлежат «Арсеналу», подвергся расизму во время товарищеского матча со швейцарским клубом «Грассхоппер».

20-летний футболист в слезах покинул поле в первом тайме из-за расистских выкриков фанатов с трибун. Во втором тайме он возобновил игру и был заменен на 53-й минуте.

Осей-Туту получил поддержку в соцсетях и поблагодарил подписчиков. «Спасибо, что поддержали меня. Очень грустно, что такое поведение по-прежнему является частью игры, но такова жизнь. Это никогда не остановит меня в достижении моих целей и не помешает мне играть в футбол. Я продолжу двигаться дальше и выступать за «Бохум», – написал спортсмен.

«Бохум» выиграл у «Грассхоппера» со счетом 3:2.

В марте сборная Англии столкнулась с расизмом в Черногории во время отборочного матча Евро-2020.

Кулибали снова подвергся расизму. «Арсенал» пообещал запретить болельщику ходить на стадион

Качай приложение Eurosport для iOS или Android