Twitter

Больной раком 8-летний мальчик сыграл в воротах «Сиэтла» против «Боруссии»

Больной раком 8-летний мальчик сыграл в воротах «Сиэтла» против «Боруссии»
Eurosport

56 мин. назад

Невероятно мощная поддержка от клуба.

Американский клуб «Сиэтл Саундерс» начал товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» в необычном составе – место в воротах занял 8-летний мальчик.

Бим Гоял болен лейкозом, но борется с недугом и играет в системе «Сиэтла». В игре с «Боруссией» мальчик один раз ввел мяч в игру, а затем был заменен под аплодисменты зрителей.

  • «Сиэтл» проиграл «Боруссии» со счетом 1:3.
  • Команда занимает второе место в Западной конференции MLS.

Полузащитник «Ротора» укрыл девочку от проливного дождя своей футболкой

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте