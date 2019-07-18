Больной раком 8-летний мальчик сыграл в воротах «Сиэтла» против «Боруссии»

Американский клуб «Сиэтл Саундерс» начал товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» в необычном составе – место в воротах занял 8-летний мальчик.

Бим Гоял болен лейкозом, но борется с недугом и играет в системе «Сиэтла». В игре с «Боруссией» мальчик один раз ввел мяч в игру, а затем был заменен под аплодисменты зрителей.

«Сиэтл» проиграл «Боруссии» со счетом 1:3.

Команда занимает второе место в Западной конференции MLS.

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