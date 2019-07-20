«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» провели в США товарищеский матч с обилием забитых мячей.

На третьей минуте немецкий клуб открыл счет благодаря Паку Алькасеру.

Харри Уилсон сравнял за десять минут до конца первого тайма, чудом не попав в офсайд.

Третий гол матча положил во втором тайме Томас Дилейни и снова вывел «Боруссию вперед. После подачи углового и обратного навеса Дилейни откликнулся на прострел.

Окончательное преимущество своего клуба установил еще один датчанин из «Боруссии» – Якоб Бруун Ларсен.

«Ливерпуль» сократил отставание, когда Райан Брюстер реализовал пенальти, но добиться хотя бы ничьей не получилось.

«Ливерпуль» в сезоне-2018/19 стал вторым в чемпионате Англии и выиграл Лигу чемпионов.

«Боруссия» также заняла второе место в Бундеслиге.

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