Лондонский «Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче – «сине-гранатовые» забили только один мяч.

Тэмми Абрахам открыл счет на 34-й минуте: игроки «Барсы» неаккуратно перепасовывались возле собственной штрафной, и мяч отскочил к футболисту «Челси», который уверенно переиграл голкипера.

На 81-й минуте Росс Баркли забил из-за пределов штрафной – защита «Барселоны» не ожидала этого удара, прямо как подачи углового от Трента в полуфинале ЛЧ.

Автором единственного гола каталонцев в дополнительное время стал Иван Ракитич – он уложил гол сильным ударом по красивейшей траектории.

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн вышел на поле в основном составе.

Следующий товарищеский матч «Барса» проведет с «Виссел Кобе», «Челси» – с «Редингом».

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