В первом матче Гризманна «Барса» пропустила 2 мяча от «Челси»
«Сине-гранатовые» пока смотрятся не вполне уверенно.
Лондонский «Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче – «сине-гранатовые» забили только один мяч.
Тэмми Абрахам открыл счет на 34-й минуте: игроки «Барсы» неаккуратно перепасовывались возле собственной штрафной, и мяч отскочил к футболисту «Челси», который уверенно переиграл голкипера.
На 81-й минуте Росс Баркли забил из-за пределов штрафной – защита «Барселоны» не ожидала этого удара, прямо как подачи углового от Трента в полуфинале ЛЧ.
Автором единственного гола каталонцев в дополнительное время стал Иван Ракитич – он уложил гол сильным ударом по красивейшей траектории.
- Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн вышел на поле в основном составе.
- Следующий товарищеский матч «Барса» проведет с «Виссел Кобе», «Челси» – с «Редингом».
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