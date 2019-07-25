Привоз Миньоле, чутье Ориги – «Ливерпуль» устроил мощную перестрелку со «Спортингом»

Английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг» не выявили победителя в товарищеском матче, забив по два мяча.

Счет на четвертой минуте открыл «Спортинг»: Бруну Фернандеш красиво пробил из-за пределов штрафной, и мяч от рук голкипера Миньоле запрыгнул в сетку.

На 20-й минуте счет сравнял Дивок Ориги. Кипер отбил мяч после удара головой, а Ориги оказался первым на добивании.

«Ливерпуль» вышел вперед в конце первого тайма благодаря голу Жоржиньо Вейналдума после выхода один на один с вратарем.

Во втором тайме португальцы отыгрались – Вендел получил мяч от одноклубника, пробежавшего почти все поле, и завершил его усилия голом.

В следующих матчах «Ливерпуль» сыграет против «Наполи» и «Лиона».

«Спортинг» потренируется на «Валенсии», а затем сойдется в матче за Суперкубок Португалии с «Бенфикой».

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