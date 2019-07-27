«Барселона» провела товарищеский матч в Японии с местным «Виссел Кобе».

Перед началом игры стало известно, что защитник каталонцев и сборной Бельгии Томас Вермален перейдет как раз в клуб из Кобе.

В стартовом составе азиатской команды вышли бывшие игроки «блауграны» Сержи Сампер и Давид Вилья, а с капитанской повязкой футболистов вывел легенда «Барсы» Андрес Иньеста.

У «сине-гранатовых» в ростере не было Луиса Суареса и Лионеля Месси, но в основе вышли Антуан Гризманн, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Марк-Андре Тер Штеген.

Японцы честно держались первый тайм и немного начала второго, но на 59-й минуте «Барселона» открыла счет. Карлес Перес взял мяч на линии штрафной, сыграл в стенку с Малкомом, получил проникающий пас обратно и закатил удар между ног голкипера.

А на 86-й янгстер «Барсы» прикончил азиатов. Тот же Перес получил передачу с левого фланга, прошел чуть вперед по краю штрафной и неотразимо выстрелил в дальний угол.

2:0 – «Барселона» обыграла новых партнеров из Японии. И получила в награду здоровый кубок от спонсора, компании Rakuten.

Ранее в рамках тура по Японии «Барса» сыграла в Токио с лондонским «Челси».

Перед началом матча каталонский клуб заключил с «Виссел Кобе» партнерское соглашение.

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