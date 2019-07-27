«Манчестер Сити» проводит тур по Японии и встречался с местным «Йокогама Маринос».

На 18-й минуте Кевин де Брёйне открыл счет. Бельгиец получил передачу от Бернарду Силвы на правом краю штрафной, убрал под левую ногу и точно пробил.

«Маринос» быстро отыгрались. Молниеносная контратака привела к удару Терухито Накагавы, но Клаудио Браво отразил ногой удар японца. Бразилец Маркос Жуниор добивал в пустые, но попал в кого-то из защитников «Сити». Только с третьей попытки Кейта Эндо закатил в сетку и сравнял счет.

Но Де Брёйне не останавливался. На 40-й минуте он выдал потрясающую передачу внешней стороной стопы и отправил в прорыв Рахима Стерлинга. Защитники не догнали скоростного британца, и Стерлинг переиграл голкипера.

И последнюю пулю в тело соперника «Манчестер Сити» всадил в добавленное время. 18-летний хав Адриан Бернабе прострелил с правого края штрафной в центр, а 20-летний форвард Лукас Нтеча успокоил фанатов чемпионов Англии.

3:1 – «Сити» прихлопнул «Маринос».

20% акций «Йокогамы» принадлежат City Football Group – холдингу, владеющему «Ман Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».

4 августа «Сити» сыграет за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

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