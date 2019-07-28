Фанат «Трабзона» выбежал на поле, но смешно не догнал игрока с мячом
Уже бегу, волосы назад.
В товарищеском матче между «Трабзонспором» и «Пармой» случилось событие, от которого вы будете надрывать животики до конца дня. Ну, или просто повеселитесь на минутку.
На 90-й минуте итальянцы начали контратаку после неудачного розыгрыша углового «Трабзоном». Новичок «Пармы» Янн Карамо подхватил мяч у чужой штрафной и рванул вперед.
В этот момент на поле выскочил длинноволосый фанат турецкого клуба. Он погнался за Карамо и сделал попытку отбора, но не попал по мячу. Янн включил скорость Флэша и легко улетел от стрикера.
Болельщик «Трабзона» смешно побежал за футболистом, с каждой секундой уступал ему все сильнее и, конечно же, не догнал Карамо. После свистка главного арбитра фан всплеснул руками и крепко расстроился, что не взял мяч.
- «Трабзонспор» и «Парма» сыграли вничью – 2:2.
- Янн Карамо пришел в итальянский клуб в годичную аренду из «Бордо» за 10 дней до матча.
Фанат «Сатурна» выбежал на поле в матче ПФЛ, ударил по мячу и погнался за судьей