В австрийском Альтахе прошел товарищеский матч дортмундской «Боруссии» и «Удинезе».

Немцы уверенно выиграли со счетом 4:1,а все четыре мяча затолкали в первой половине. Самое веселое происходило во втором тайме. В большом перерыве на стадионе испортилась погода.

Сначала накрапывал небольшой дождь, а затем полил настоящий ливень. Дренаж газона не справился с такими осадками, и остаток матча футболисты провели, играя в водное поло.

Главный арбитр матча дал свисток и досрочно остановил игру на 83-й минуте.

В контрольной встрече голы на счету Торгана Азара (первый в составе «Боруссии»), Марио Гётце, Юлиана Вайгля и Юлиана Брандта.

Единственный мяч «Удинезе» со штрафного забил Роналдо Мандрагора на 76-й минуте.

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