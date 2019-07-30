«ПСЖ» легко победил «Сидней», а юниор эффектно забил пяткой
Легкая победа в выставочном матче.
«Пари Сен-Жермен» в выставочном матче в китайском Сучжоу обыграл австралийский «Сидней» со счетом 3:0.
Счет открыл Килиан Мбаппе, ворвавшийся в штрафную и прошивший голкипера ударом в ближний угол.
Через шесть минут удвоил счет оказавшийся самым расторопным на добивании Эдинсон Кавани.
Окончательный счет в самом конце игры установил 20-летний Метехан Гюглу эффектным касанием пяткой.
- Неймар участия в матче не принимал.
- 3 августа «ПСЖ» сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции.
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