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«ПСЖ» легко победил «Сидней», а юниор эффектно забил пяткой

«ПСЖ» легко победил «Сидней», а юниор эффектно забил пяткой
Eurosport

11 мин. назад

Легкая победа в выставочном матче.

«Пари Сен-Жермен» в выставочном матче в китайском Сучжоу обыграл австралийский «Сидней» со счетом 3:0.

Счет открыл Килиан Мбаппе, ворвавшийся в штрафную и прошивший голкипера ударом в ближний угол.

Через шесть минут удвоил счет оказавшийся самым расторопным на добивании Эдинсон Кавани.

Окончательный счет в самом конце игры установил 20-летний Метехан Гюглу эффектным касанием пяткой.

  • Неймар участия в матче не принимал.
  • 3 августа «ПСЖ» сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции.

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