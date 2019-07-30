Марсело пытался сохранить мяч в поле, но вырезал идеальный ассист на гол Кейна
Мадридцы пока совершенно не готовы к сезону.
Мадридский «Реал» проиграл «Тоттенхэму» в рамках предсезонного турнира Audi Cup.
Единственный гол состоялся после ужасного привоза «бланкос»: после неточного паса Марсело попытался сохранить мяч в поле, но только выложил его Харри Кейну, который легко переиграл Кейлора Наваса.
- В турнире также принимают участие «МЮ», «Кристиансунд», «Фенербахче» и хозяева турнира «Бавария».
- Прошлый матч «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7.
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