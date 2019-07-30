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Марсело пытался сохранить мяч в поле, но вырезал идеальный ассист на гол Кейна

Марсело пытался сохранить мяч в поле, но вырезал идеальный ассист на гол Кейна
Eurosport

26 мин. назад

Мадридцы пока совершенно не готовы к сезону.

Мадридский «Реал» проиграл «Тоттенхэму» в рамках предсезонного турнира Audi Cup.

Единственный гол состоялся после ужасного привоза «бланкос»: после неточного паса Марсело попытался сохранить мяч в поле, но только выложил его Харри Кейну, который легко переиграл Кейлора Наваса.

  • В турнире также принимают участие «МЮ», «Кристиансунд», «Фенербахче» и хозяева турнира «Бавария».
  • Прошлый матч «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7.

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