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«МЮ» мучился с норвежским «Кристиансундом», но Мата казнил дерзкого андердога в добавленное время

«МЮ» мучился с норвежским «Кристиансундом», но Мата казнил дерзкого андердога в добавленное время
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Испанец оформил первую победу «дьяволов» в предсезонном турнире.

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в товарищеском матче у норвежского «Кристиансунда» – 1:0.

Решающий эпизод случился уже в добавленное время. Хуан Мата вышел один на один с вратарем и заставил того сфолить. К точке подошел сам пострадавший и развел голкипера с мячом по разным углам.

  • Сегодня же мадридский «Реал» с минимальным счетом уступил «Тоттенхэму».
  • В последнем матче игрового дня «Бавария» играет с «Фенербахче».

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