«МЮ» мучился с норвежским «Кристиансундом», но Мата казнил дерзкого андердога в добавленное время
Испанец оформил первую победу «дьяволов» в предсезонном турнире.
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в товарищеском матче у норвежского «Кристиансунда» – 1:0.
Решающий эпизод случился уже в добавленное время. Хуан Мата вышел один на один с вратарем и заставил того сфолить. К точке подошел сам пострадавший и развел голкипера с мячом по разным углам.
- Сегодня же мадридский «Реал» с минимальным счетом уступил «Тоттенхэму».
- В последнем матче игрового дня «Бавария» играет с «Фенербахче».
Фанат «Барсы» размахивал на трибуне «Реала» футболкой Месси, и его закидали мусором
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте