«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в товарищеском матче у норвежского «Кристиансунда» – 1:0.

Решающий эпизод случился уже в добавленное время. Хуан Мата вышел один на один с вратарем и заставил того сфолить. К точке подошел сам пострадавший и развел голкипера с мячом по разным углам.

Сегодня же мадридский «Реал» с минимальным счетом уступил «Тоттенхэму».

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