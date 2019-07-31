«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup – 6:1.

Началось все с Саншиша, который внес мяч в пустые ворота на 22-й минуте.

Через шесть минут с 25 метров ворота расстрелял Горецка.

Прошло еще три минуты – и вот уже гол Мюллера после подарка от защитника «Фенера».

Коман уже даже не радовался голу на 40-й минуте.

Спокоен был и Мюллер, оформивший дубль с пенальти.

На 58-й минуте вратарь турков зачем-то вышел из ворот на 30 метров и дал Мюллеру оформить хет-трик.

Гол престижа на счету Макса Крузе. Немец забил немцам и установил окончательный результат.

В финале мюнхенцы сыграют с «Тоттенхэмом».

«Шпоры» обыграли мадридский «Реал» со счетом 1:0.

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