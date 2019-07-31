«Реал» и «Фенербахче» забили 8 мячей, у Бензема – сумасшедший хет-трик
Не 10, но тоже огненно.
«Реал» выиграл у «Фенербахче» матч за третье место на Audi Cup. На двоих команды забили восемь мячей, встреча завершилась со счетом 5:3.
Счет открыли футболисты «Фенера» на шестой минуте: Гарри Родригес ворвался в штрафную с правого фланга сквозь нескольких защитников и легко пробил Кейлора Наваса.
На 12-й минуте ответил Карим Бензема – он получил длинный пас и прошил вратаря с пары метров. Промахнуться не имел права даже он.
Карим удвоил преимущество мадридцев, вонзив головой после подачи со штрафного.
Последний мяч первого тайма забил Набиль Дирар – Навас снова пропустил справа от себя. Правда, в дело вмешался рикошет. Команды ушли на перерыв со счетом 2:2.
Во втором тайме совершенно разбушевался Бензема и оформил хет-трик – третий он забил головой с острого угла.
Игроки «Фенера» вскоре сравняли и продолжили голевое безумие – Озан Туфан крутейше пробил из-за пределов штрафной.
Снова мадридцев вывел вперед Начо: вратарь справился с ударом Диаса, а он успел на добивании.
На 79-й минуте Диас отличился сам, прием похожим образом – первым пробивал Лукас Васкес.
- В финале Audi Cup встретятся «Тоттенхэм» и «Бавария».
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