«Реал» выиграл у «Фенербахче» матч за третье место на Audi Cup. На двоих команды забили восемь мячей, встреча завершилась со счетом 5:3.

Счет открыли футболисты «Фенера» на шестой минуте: Гарри Родригес ворвался в штрафную с правого фланга сквозь нескольких защитников и легко пробил Кейлора Наваса.

На 12-й минуте ответил Карим Бензема – он получил длинный пас и прошил вратаря с пары метров. Промахнуться не имел права даже он.

Карим удвоил преимущество мадридцев, вонзив головой после подачи со штрафного.

Последний мяч первого тайма забил Набиль Дирар – Навас снова пропустил справа от себя. Правда, в дело вмешался рикошет. Команды ушли на перерыв со счетом 2:2.

Во втором тайме совершенно разбушевался Бензема и оформил хет-трик – третий он забил головой с острого угла.

Игроки «Фенера» вскоре сравняли и продолжили голевое безумие – Озан Туфан крутейше пробил из-за пределов штрафной.

Снова мадридцев вывел вперед Начо: вратарь справился с ударом Диаса, а он успел на добивании.

На 79-й минуте Диас отличился сам, прием похожим образом – первым пробивал Лукас Васкес.

В финале Audi Cup встретятся «Тоттенхэм» и «Бавария».

Следующий матч «Реал» проведет 7 августа против «Ред Булла», «Фенербахче» в тот же день сыграет с «Кальяри».

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