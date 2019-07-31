«Ливерпуль» выиграл у «Лиона» товарищеский матч (3:1), но встреча началась для мерсисайцев с неудачи: на четвертой минуте судья поставил в их ворота пенальти.

Виновником в назначении 11-метрового и инициатором абсолютно бредовой ситуации стал 26-летний голкипер Алиссон. Он плохо обработать мяч, который прилетел сверху и отскочил от газона, а потом сотворил нечто невообразимое. Бразилец запутался в ногах, потерял мяч и сфолил на Дембеле, который заметил замешательство вратаря и кинулся в атаку.

Мемфис Депай подошел к точке и пробил с правой ноги так сильно, что у вратаря не было шансов.

В составе «Ливерпуля» отличились Фирмино, Андерсен и Уилсон.

4 августа мерсисайцы сыграют с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

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