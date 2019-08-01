Лондонский «Челси» переиграл «Ред Булл» в товарищеском матче, где было забито восемь мячей. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Автором первого мяча стал Кристиан Палисик. Получив мяч на ход на грани офсайда, он пробил точно по воротам, не обратив внимания ни на пару защитников, ни на вратаря.

Через три минуты Палисика снесли в штрафной, и судья назначил в ворота австрийцев пенальти. К мячу подошел Росс Баркли и уверенно реализовал 11-метровый, хотя голкипер угадал направление удара.

Неудержимый Палисик через пять минут забил еще – практически мяч-близнец, аналогичный первому. Но чуть красивее.

«Зальцбург» нашел силы отыграть один мяч только во втором тайме – Жером Онгене головой замкнул подачу с углового.

Камбэка не получилось – «Челси» ответил крутейшим голом Педро. Баркли навесил в штрафную с левого фланга, и Педро закинул мяч в сетку эффектным ударом скорпиона. Голкипер был абсолютно дезориентирован.

За пять минут до конца основного времени Дзаппакоста подтолкнул соперника в штрафной, и судья назначил пенальти уже в ворота Кепы. Такумо Минамино уверенно пробил по центру, а испанец упал влево.

«Челси» снова ответил на забитый мяч своим. Педро отобрал мяч у зазевавшегося защитника и скинул на Батшуайи. Тот сперва пробил в голкипера, но воспользовался тем, что мяч не зафиксирован, отобрал его назад и практически устроил танцы, а потом по немыслимой траектории вонзил мяч под перекладину.

В добавленное время Минамино оформил дубль – защитники «Челси» прозевали японца и в начале атаки, и на стадии завершения.

3 августа «Челси» проведет матч с менхенгладбахской «Боруссией» – последний товарищеский перед стартом АПЛ.

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