«Тоттенхэм» выиграл у «Баварии» финал Audi Cup. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти успешнее оказались лондонцы.

Английский клуб повел в счете на 19-й минуте: Эрик Ламела даже прокатился по полю, чтобы достать посланный с левого фланга мяч.

Во втором тайме Нойера прострелил Кристиан Эриксен – находясь в штрафной, датчанин пробил с разворота и удвоил преимущество своей команды.

Мюнхенцы кинулись отыгрываться, и это получилось уже через две минуты – Янн-Фите Арп получил мяч практически в центре поля, протащил его к штрафной и пробил Уго Льориса.

На 80-й минуте пушка из-за пределов штрафной сработала у Альфонсо Дэвиса, но это не помогло «Баварии» – «Мюнхен» проиграл в серии пенальти.

«Тоттенхэм» перед стартом АПЛ встретится с «Интером».

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