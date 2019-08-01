Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли написал открытое письмо главе корейской К-Лиге Квон О-гапу.

«Каждый футболист, который прилетел в Южную Корею, принимал участие в матче. Кроме одного – Криштиану Роналду, пропускавшего встречу согласно рекомендации нашего медштаба. У него действительно была мышечная усталость после игры с «Интером» в Нанкине, прошедшей всего за 48 часов до матча в Сеуле.

В связи с данными обстоятельствами, господин президент, я определенно не согласен с вашими обвинениями в безответственном поведении, высокомерии и неуважении к болельщикам, которых мы всегда чтим.

Ни один сотрудник «Ювентуса» не хотел пошатнуть репутацию К-Лиги, ассоциации футбола вашей страны или Азиатской футбольной конфедерации», – заявил Аньелли в письме, опубликованным агентством Reuters.

Ранее болельщики в Южной Корее собирались подать коллективный иск из-за неучастия Роналду в матче со звездами местной лиги. По контракту Криштиану должен был провести на поле не менее 45 минут. Фанаты требовали примерно по 816 евро за каждый билет. На стадионе присутствовали около 60 тысяч зрителей.

10 августа «Ювентус» проведет матч Международного Кубка чемпионов против «Атлетико» в шведском Стокгольме.

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