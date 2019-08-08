«Барселона» в рамках североамериканского турне обыграла в первом матче «Наполи» в Майами – 2:1.

Счет открыл Серхио Бускетс на 38-й минуте. Полузащитника «Барсы» оставили одного на линии штрафной и он спокойно уложил мяч в угол.

Но уже через несколько минут Самюэль Умтити, прерывая передачу в штрафную, подправил мяч в ворота и сравнял счет.

Победу «Барсе» принес Иван Ракитич: вновь удар с линии штрафной, но на этот раз более эффектный.

Еще одна игра испанского и итальянского клубов пройдет в Мичигане.

Матч состоится в ночь с 10 на 11 августа.

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