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Удары Бускетса и Ракитича, которые помогли забыть о кошмарной ошибке Умтити в матче с «Наполи»

Удары Бускетса и Ракитича, которые помогли забыть о кошмарной ошибке Умтити в матче с «Наполи»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 59 мин. назад

Обыграли команду Карло Анчелотти даже без Месси.

«Барселона» в рамках североамериканского турне обыграла в первом матче «Наполи» в Майами – 2:1.

Счет открыл Серхио Бускетс на 38-й минуте. Полузащитника «Барсы» оставили одного на линии штрафной и он спокойно уложил мяч в угол.

Но уже через несколько минут Самюэль Умтити, прерывая передачу в штрафную, подправил мяч в ворота и сравнял счет.

Победу «Барсе» принес Иван Ракитич: вновь удар с линии штрафной, но на этот раз более эффектный.

  • Еще одна игра испанского и итальянского клубов пройдет в Мичигане.
  • Матч состоится в ночь с 10 на 11 августа.

Месси получил травму икроножной мышцы на тренировке и пропустит турне «Барсы» в США

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