Удары Бускетса и Ракитича, которые помогли забыть о кошмарной ошибке Умтити в матче с «Наполи»
Обыграли команду Карло Анчелотти даже без Месси.
«Барселона» в рамках североамериканского турне обыграла в первом матче «Наполи» в Майами – 2:1.
Счет открыл Серхио Бускетс на 38-й минуте. Полузащитника «Барсы» оставили одного на линии штрафной и он спокойно уложил мяч в угол.
Но уже через несколько минут Самюэль Умтити, прерывая передачу в штрафную, подправил мяч в ворота и сравнял счет.
Победу «Барсе» принес Иван Ракитич: вновь удар с линии штрафной, но на этот раз более эффектный.
- Еще одна игра испанского и итальянского клубов пройдет в Мичигане.
- Матч состоится в ночь с 10 на 11 августа.
Месси получил травму икроножной мышцы на тренировке и пропустит турне «Барсы» в США
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