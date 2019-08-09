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«Бавария» забила любительскому клубу 23 мяча

«Бавария» забила любительскому клубу 23 мяча
Eurosport

40 мин. назад

Настоящее унижение.

«Бавария» выиграла товарищеский матч против любительского немецкого клуба «Роттах-Эгерн» со счетом 23:0.

Команда Ковача превратила встречу в избиение. Например, Толиссо сделал покер, а Левандовский, Мюллер, Вридт и Горецка отправили в ворота соперника по три мяча.

  • Первым официальным матчем сезона-2019/20 для «Баварии» стал матч за Суперкубок Германии: мюнхенцы проиграли «Боруссии» из Дортмунда со счетом 0:2
  • 12 августа команда Нико Ковача встретится в Кубке страны с «Энерги».
  • Этим летом «Бавария» купила Бенжамена Павара из «Штутгарта», Люку Эрнандеса из «Атлетико» и Янн-Фиете Арпа из «Гамбурга».

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