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Манолас жестко потроллил Суареса, напомнив ему о 0:3 «Барсы» в Риме
Новое слово в греческой комедии.
Защитник «Наполи» Костас Манолас сочно потроллил форварда «Барселоны» Луиса Суареса во время товарищеской игры.
В середине первого тайма футболисты вступили перепалку, и Костас тремя пальцами напомнил уругвайцу о результате полуторагодичной давности. Весной 2018 года грек выступал за «Рому» и поучаствовал в знаменитом четвертьфинальном камбэке в Лиге чемпионов против «Барсы» (1:4, 3:0).
- После матча смеялся уже Суарес: «Барса» победила со счетом 4:0, Луис оформил дубль.
- 16 августа «Барселона» начнет защиту чемпионского титула Ла Лиги гостевым матчем против «Атлетика» из Бильбао.
- «Наполи» в первом туре Серии А сыграет на выезде с «Фиорентиной» (24 августа).
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