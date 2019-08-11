«Барселона» разгромила «Наполи» в товарищеском матче со счетом 4:0. Героем встречи стал Луис Суарес, оформивший дубль, но «блауграну» больше порадовал другой гол.

На 56-й минуте каталонцы после фирменной распасовочки вскрыли защиту «Наполи», Жорди Альба ворвался с фланга в штрафную и сходу отдал прострельную передачу на Антуана Гризманна. Француз бил все равно что в пустые ворота.

Для Гризманна это был первый гол в составе «Барселоны». Он перешел в каталонский клуб в июле из «Атлетико» за 120 млн евро.

Товарищеская игра состоялась в Мичигане.

Единственным позитивным моментом для итальянской команды стал троллинг в исполнении Костаса Маноласа.

Капитан «Барсы» Лионель Месси не поехал в американское турне из-за травмы.

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