Красивая перестрелка «Ромы» и «Реала», которая закончилась на промахе Марсело в серии пенальти
Зрители в Риме увидели красивый футбол.
«Рома» в товарищеском матче обыграла мадридский «Реал». Основное время, правда, завершилось вничью – 2:2.
На 16-й минут Марсело ударом в дальний угол открыл счет.
На 34-й минуте после шикарного прохода Дзаньоло Перотти поразил пустой угол.
Прошло еще пять минут, и «Реал» вновь вышел вперед: Каземиро с передачи Марсело головой переправил мяч в ворота .
Но уже в следующей атаке Джеко восстановил равновесие.
Девять первых пенальти команды уложили точно, а вот 10-й за авторством Марсело пришелся в перекладину.
- Чемпионат Италии для «Ромы» стартует 25 августа игрой с «Дженоа».
- Для «Реала» Примера начнется встречей с «Сельтой» 17 августа.
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