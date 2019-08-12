«Рома» в товарищеском матче обыграла мадридский «Реал». Основное время, правда, завершилось вничью – 2:2.

На 16-й минут Марсело ударом в дальний угол открыл счет.

На 34-й минуте после шикарного прохода Дзаньоло Перотти поразил пустой угол.

Прошло еще пять минут, и «Реал» вновь вышел вперед: Каземиро с передачи Марсело головой переправил мяч в ворота .

Но уже в следующей атаке Джеко восстановил равновесие.

Девять первых пенальти команды уложили точно, а вот 10-й за авторством Марсело пришелся в перекладину.

Чемпионат Италии для «Ромы» стартует 25 августа игрой с «Дженоа».

Для «Реала» Примера начнется встречей с «Сельтой» 17 августа.

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