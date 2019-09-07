Сборная Бразилии сгоняла веселую ничью с колумбийцами в товарищеском матче на «Сан лайф стэдиум» в Майами.

Счет на 19-й минуте открыл Каземиро после подачи с углового Неймара.

Но уже через шесть минут Луис Муриэль воссстановил равновесие с пенальти.

А уже на 34-й минуте Муриэль забил с игры – быстрая контратака колумбицйев, начатая вратарем.

Но во втором тайме Неймар к ассисту добил гол, а заодно спас пентакампеонов, замкнув прострел Дани Алвеса.

Бразилия занимает второе место в рейтинге ФИФА.

Колумбия занимает в нем восьмое место.

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