Eurosport
Гол+ассист Неймара и колумбийское противоядие в виде дубля Муриэля
В Майами было жарко.
Сборная Бразилии сгоняла веселую ничью с колумбийцами в товарищеском матче на «Сан лайф стэдиум» в Майами.
Счет на 19-й минуте открыл Каземиро после подачи с углового Неймара.
Но уже через шесть минут Луис Муриэль воссстановил равновесие с пенальти.
А уже на 34-й минуте Муриэль забил с игры – быстрая контратака колумбицйев, начатая вратарем.
Но во втором тайме Неймар к ассисту добил гол, а заодно спас пентакампеонов, замкнув прострел Дани Алвеса.
- Бразилия занимает второе место в рейтинге ФИФА.
- Колумбия занимает в нем восьмое место.
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